Фундаментальная библиотека БГУ вошла в консорциум сетевых электронных библиотек

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундаментальная библиотека БГУ первой в Беларуси вошла в консорциум сетевых электронных библиотек классических университетов. Это дает право преподавателям, ученым и студентам БГУ бесплатно пользоваться фондами учебной и научной литературы 32 вузов стран СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Университеты объединяют усилия по увеличению книжных фондов и оптимизации расходов через предоставление открытого доступа к коллекциям электронных материалов в рамках консорциума. "В настоящее время список включает более 6 тыс. учебных изданий. Среди них книги по гуманитарным и естественным наукам фондов Сибирского федерального университета, Казанского федерального университета, Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского, Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова", - рассказали в пресс-службе.

Создателем и куратором консорциума выступает электронно-библиотечная система "Лань", которая формирует фонды по восьми отраслевым направлениям: аграрное, техническое, педагогическое, медицинское, физкультуры и спорта, экономическое и правовое, культуры и искусств. Книжный фонд БГУ представлен в направлении "классические университеты". Всего в единой коллекции консорциума насчитывается около 30 тыс. изданий по различным образовательным дисциплинам и курсам.-0-