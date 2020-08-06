Фундаментальная наука в Беларуси получает второе дыхание - ученый

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси фундаментальная наука получает второе дыхание. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА сказала ученый секретарь НПЦ НАН по биоресурсам кандидат биологических наук Марина Малько.

"С развитием биотехнологических отраслей науки для человечества открывается масса новых возможностей по улучшению качества жизни. Наши отечественные биологические исследования развиваются в соответствии с мировыми тенденциями. Получают второе дыхание фундаментальные научные направления, способствующие пониманию и поиску решения актуальных проблем", - отметила Марина Малько.

По ее словам, одно из приоритетных направлений фундаментальных биологических исследований в Беларуси - изучение биоресурсного потенциала, особенно малоизученных и исчезающих групп живых организмов. Такие исследования важны для сохранения природного баланса, обеспечения экономических, оздоровительных, культурно-эстетических потребностей общества. "При их проведении оценивается состояние биологических сообществ, отдельных видов организмов, определяются основные изменения ресурсных видов и экосистем под влиянием природных и антропогенных факторов, разрабатываются методологические основы учета, восстановления и использования биоресурсов, расширяется спектр ресурсных объектов", - рассказала эксперт.

"Изучая совершенство природных творений, невольно вспоминаешь слова Леонардо да Винчи: "Природа так обо всем позаботилась, что повсюду находишь, чему учиться", - подчеркнула Марина Малько.-0-