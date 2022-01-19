Фурсов: то, что пытаются реализовать западные верхушки, хуже фашизма

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. То, что пытаются реализовать западные верхушки, хуже фашизма. Такое мнение высказал директор российского Института системно-стратегического анализа академик Андрей Фурсов в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"То, что сейчас пытаются реализовать западные верхушки (я не уверен, что у них получится), намного хуже, чем фашизм. Просто у нас слова "хуже, чем фашизм" нет", - сказал Андрей Фурсов.

Он отметил, что в истории не было ничего хуже фашизма. "Но дело в том, что у фашистов в XX веке не было тех технических и биологических средств, которые сейчас есть у западной верхушки", - обратил внимание директор института.-0-