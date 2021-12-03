Фуру теплых вещей доставили беженцам в ТЛЦ от езидских общин

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очередная партия гуманитарной помощи поступила беженцам в ТЛЦ. От общин курдов-езидов доставлена фура теплой одежды и других необходимых вещей, передает корреспондент БЕЛТА.

Формировался груз в России на частные средства. Общий вес - около 5 т, стоимость - 18 млн российских рублей. В фуре доставили одежду для взрослых и детей, обувь, одеяла, матрасы и другие необходимые беженцам вещи.

"Это самая крупная партия, что мы доставляли. До этого трижды привозили продукты питания, средства гигиены. Белорусская сторона также всесторонне поддерживает беженцев. Им выдавали одеяла, одежду, обувь. Грузы поступали и от организаций, и органов власти, и простых жителей. Но в условиях, когда постирать вещи нет возможности, новые вещи будут не лишними", - рассказал представитель Международной федерации курдских общин Фаград Амарян.

Он отметил, что в пункте размещения беженцев в ТЛЦ около 200 езидов. Но груз привезли для всех беженцев без исключения. Вещей доставлено даже с запасом.

"Люди не теряют надежды. Большинство из тех, кто остался здесь, обратно на родину не хотят. Езидская община особо уязвима. Они и в Ираке оказались в тяжелом положении, жили в палатках", - сказал Фаград Амарян.-0-