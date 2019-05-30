Гаджет вместо игрушек: чем рискуют современные дети

В век высоких технологий и взрослых, и детей одолевает гаджетомания. Пока молодые родители читают очередной пост в Instagram и ведут переписку в мессенджерах, дети страдают от нехватки элементарного живого общения, любви и ласки. А яблоко от яблони, как говорится... Вот и не интересны уже современному поколению традиционные догонялки и прятки - буквально с пеленок осваивают виртуальный мир. К чему это может привести? Как минимум, к рассеянности и гиперактивности. О гаджетомании и рисках для психологического развития ребенка рассказала медицинский психолог Городского детского психиатрического диспансера Алина Шилова на презентации исследования "Три дня без гаджетов".

Все чаще и больше детям сейчас позволено играть в игры, смотреть мульфильмы. Мобильный телефон и планшет стали неизменным аксессуаром не то что школьников, даже дошколят. Психологи бьют тревогу. Мозг ребенка чрезмерно насыщается зрительными и слуховыми впечатлениями при дефиците тактильных и обонятельных воздействий из внешней среды. Это приводит к повышенной эмоциональности ребенка, при этом затормаживаются мыслительные процессы и развитие в целом. "Многие понятия сейчас оцениваются примитивно: смайликами и лайками. При этом даже самые навороченные гаджеты не могут донести до ребенка такие истины, как совесть, честь, долг, сострадание", - обратила внимание Алина Шилова.

Не менее актуальна проблема отчужденности и односторонней коммуникации. Детям не хватает общения с представителями различных полов, возрастных групп, социальных статусов. Это приводит к замкнутости, развитию страхов: ребенок не готов жить в социуме. Более того, компьютерные игры не развивают у него стремления к труду и мотивации. Зачем в жизни прилагать усилия, если в виртуальном мире в один клик преодолеваются все трудности и повышается уровень. "Со временем развлечения могут занять лидирующие позиции в жизни ребенка, а потом уже и взрослого человека", - отметила эксперт.

Рынок перенасыщен играми, мульфильмами и другим информационным продуктом. В них нашим детям, как правило, демонстрируют другие ландшафты, модели взаимодействия между людьми, чужеродные традиции. Со временем дети теряют связь с культурой собственного народа. А это приводит еще и к тому, что из интернет-пространства дети получают слишком много данных. Избыток информации может привести к детской неуравновешенности, рассеянности, неспособности контролировать действия.

Жестокая модель поведения многих игр находит отражение и в реальной жизни детей. Они получают готовую схему для противозаконных действий. В связи с маленьким жизненным опытом и ограниченными представлениями о внешнем мире юные интернет-пользователи становятся излишне доверчивыми. А самое страшное, что со временем ребенок теряет ориентацию в расстановке приоритетов, смещаются ценности и акценты, авторитет родителей меркнет перед мобильными устройствами.

Откуда это исходит? Из семьи. Об этом говорят многие исследования. Несколько месяцев назад одна из частных компаний провела эксперимент и выявила, откуда растут ноги у гаджетомании.

Семьям с детьми до трех лет, где один из родителей находится в декретном отпуске, предложили в течение трех дней отказаться от гаджетов и найти новые способы общения и проведения досуга. Изначально на такую инициативу откликнулись около 500 семей, однако решились поучаствовать в эксперименте только 65. Ежедневно респонденты вели дневники и каждые полчаса описывали различные варианты проведения досуга. К финалу отведенного срока "изоляции" дошли 52 семьи, которые отбирались по географическому принципу: 15 проживают в столице, 10 - в областных центрах, 12 - в средних городах, 7 - в малых, 8 - в сельских населенных пунктах. Некоторые отказавшиеся от эксперимента объяснили это тем, что им необходимо ежедневно слушать музыку, смотреть погоду, общаться с людьми, а в современном мире все это невозможно без интернета и гаджетов.

К слову, проведенные перед экспериментом опросы показали, что в каждой семье в среднем проводят в социальных сетях и мессенджерах более двух часов. При этом почти 88% мам используют гаджеты по шесть часов в день, а остальные 12% - семь и более. Отцы тоже подолгу не выпускают из рук мобильные устройства: только 10% мужчин используют их меньше часа в день. В интернете взрослые в основном заняты общением, а также просмотром фильмов и видео.

Средний возраст участвовавших в исследовании детей - 1,5 года. Выяснилось, что 63% из них взаимодействует с гаджетами более двух часов, 37% - от двух до шести часов. В основном младшее поколение проводит время у экранов телевизоров за просмотром мультфильмов. Когда у родителей попросили оценить вовлеченность детей в виртуальный мир, 23% ответили, что их дети проводят слишком много времени с гаджетами, 45% - нормальное количество времени, 31% - мало времени.

В целом же исследование показало, что взрослые способны уделять детям больше времени - в совместных играх, прогулках, походах в гости. На 68% респондентов трехдневный эксперимент повлиял положительно. Некоторые участники заявили, что будут практиковать "разгрузочные" дни без гаджетов самостоятельно. Многие заранее морально готовились к эксперименту, а в ходе исследования отмечали, что у них появилось больше времени для бытовых дел и общения с родными. Некоторые семьи признали свою интернет-зависимость: в течение трех дней им было скучно и они не могли найти занятие по душе.

Мария ШНА,

БЕЛТА .-0-