Гаев: Национальный центр защиты персональных данных будет осуществлять плановые и внеплановые проверки

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр защиты персональных данных будет осуществлять плановые и внеплановые проверки. Об этом заявил директор Андрей Гаев в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы замечаем, что персональные данные зачастую продаются, передаются от одной компании другой. Поэтому одна из причин принятия нашего национального закона заключалась в том, чтобы вернуть людям возможность влиять на то, что принадлежит каждому из нас”, - сказал Андрей Гаев.

За незаконное распространение персональных данных в Беларуси предусмотрена административная и уголовная ответственность. "На каждый факт производится реагирование уполномоченными структурами. Кроме того, Национальный центр защиты персональных данных наделен компетенциями по контролю за соблюдением законодательства о персональных данных. Мы сможем осуществлять проверки планового и внепланового характера, чтобы выявлять нарушения закона, иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в этой сфере, и выдавать по результатам таких проверок соответствующие рекомендации", - рассказал директор.

По его словам, раз в год человеку предоставлено право запросить в Национальном центре защиты персональных данных информацию об обработке его персональных данных в интересах третьих лиц. "То есть он может узнать, кто и когда запрашивал информацию из иных организаций о нем самом. Если возникает некая проблема взаимодействия между обладателем персональных данных и конкретным оператором, то человек может подать жалобу в Национальный центр защиты персональных данных", - добавил Андрей Гаев.-0-