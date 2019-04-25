ГАИ 26-28 апреля будет работать в усиленном режиме

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в предстоящую пятницу и выходные будет работать в усиленном режиме, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Будут приняты дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Сотрудники ГАИ уделят особое внимание тому, как водители соблюдают скоростные режимы, правила проезда пешеходных переходов. Будут обращать внимание также на физическое состояние водителей.

В связи с увеличением интенсивности движения на загородных дорогах Госавтоинспекция настоятельно рекомендует быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость с учетом конкретной ситуации, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Важно обеспечить безопасную перевозку детей и пристегнуться всем сидящим в автомобиле.

Пешеходам и велосипедистам стоит проявлять повышенное внимание при участии в движении, перемещаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.-0-