ГАИ Беларуси усиливает контроль за водителями мототранспорта

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция усиливает контроль за водителями мототранспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

Запланирован ряд мероприятий, направленных на пропаганду безопасного участия в дорожном движении водителей мотоциклов и мопедов, предупреждение ДТП и формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения.

В частности, пройдут рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием мотопатрулей, отработки мест проведения развлекательных мероприятий и отдыха, особенно в вечернее и ночное время. Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление и исключение из участия в дорожном движении мототранспорта, не имеющего документов, подтверждающих право собственности (пользования), собранного кустарным способом либо имеющего конструктивные изменения.

Особое внимание будет уделено проведению разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в рамках административного и уголовного права в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта.-0-