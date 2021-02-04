ГАИ: белорусская столица в числе самых безопасных в Европе благодаря концепции "Добрая дорога"

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск вошел в список самых безопасных столиц в Европе благодаря концепции "Добрая дорога", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Об этом сказал на 24-й внеочередной сессии Мингорсовета заместитель начальника управления столичной ГАИ Андрей Зырянов.

Количество погибших в результате ДТП с 2006-го по 2018 годы сократилось в 4,5 раза. Темпы снижения аварийности оказались выше среднеевропейских, а показатели безопасности движения в Минске сопоставимы с показателями самых безопасных столиц: Берлина, Вены, Праги, Стокгольма.

Также Андрей Зырянов представил участникам заседания концепцию развития транспортной системы и повышения безопасности дорожного движения на предстоящую пятилетку. "Будет больше мероприятий, связанных с контролем на дорогах и оповещением участников движения о возможных опасностях. Это касается установки камер видеонаблюдения, внедрения интеллектуальных транспортных систем, в том числе связанных с управлением грузовым движением. В будущем такие меры позволят снизить аварийность на столичных улицах, соответственно, повысится безопасность на дорогах", - отметил он.-0-