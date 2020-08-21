ГАИ будет передавать в органы следствия информацию о лицах, блокирующих движение транспорта

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ориентировано на передачу в органы следствия информации о лицах, умышленно блокирующих движение транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"С различных интернет-ресурсов раздаются призывы к водителям умышленно сигналить, создавать пробки на дорогах, блокируя движение транспорта. Абсолютное большинство людей плохо относятся к подобным выходкам провокаторов: на линию 102 поступают многочисленные жалобы и просьбы привлечь к ответственности нарушителей спокойствия. Особенно такие действия усугубляют и без того сложную дорожную обстановку перед выходными, когда люди массово выезжают за город. В этой связи Госавтоинспекция будет оперативно реагировать на действия водителей, нарушающих правила дорожного движения", - рассказали в ГУВД.

СК: препятствие движению транспорта может повлечь уголовную ответственность В некоторых Telegram-каналах по-прежнему продолжаются призывы к блокированию автодорог, созданию так называемых пробок солидарности.

Нарушение правил пользования звуковыми сигналами влечет административную ответственность в виде штрафа до 3 базовых величин. За умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установку постов или иным способом предусмотрен штраф до 10 базовых величин. Если такие действия повлекли ущерб в особо крупном размере, в соответствии со ст. 310 УК предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Сотрудники ГАИ ориентированы на передачу в органы следствия информации о лицах, умышленно блокирующих транспортные коммуникации, для последующей дачи правовой оценки. "Если вы стали очевидцем умышленной блокировки движения, создания заторов и движения с необоснованно низкой скоростью, сообщите об этом в органы внутренних дел. Конфиденциальность гарантируем", - добавили в ГУВД.-0-