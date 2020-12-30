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30 декабря 2020, 11:25

ГАИ дала рекомендации к Новому году пешеходам и водителям

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД дало рекомендации к Новому году пешеходам и водителям, сообщили БЕЛТА в ДПС.

"В предстоящие праздничные дни наверняка многие отправятся проведать родственников и близких на личном транспорте. Перед поездкой рекомендуем убедиться, что осветительные приборы вашего автомобиля в исправности, в бачке достаточно незамерзающей стеклоомывающей жидкости, а стекла и зеркала заднего вида чистые. Не забывайте пристегиваться ремнем безопасности, а также проследите за тем, чтобы были пристегнуты все ваши пассажиры. Дети до 12 лет во время поездки должны находиться в специальных удерживающих устройствах", - рассказали в ДПС.

Если вам предстоит вскоре сесть за руль, то следует отказаться от употребления во время праздничных застолий спиртных напитков, даже в небольших количествах. "Если же этого не удалось избежать, не подвергайте собственную жизнь и жизни окружающих опасности - воспользуйтесь такси или общественным транспортом", - отметили в "Стреле".

Пешеходам необходимо помнить, что более заметными для водителей в темное время суток им помогут стать светоотражающие элементы, закрепленные на верхней одежде или сумках.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными и дисциплинированными.-0-

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