ГАИ дала рекомендации, как безопасно ездить в тумане

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ дала рекомендации водителям по безопасному управлению автомобилем в тумане. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"В ближайшие дни в некоторых районах Беларуси метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий, осадки и туманы. В связи с этим Госавтоинспекция Минской области напоминает: если вы оказались в полосе тумана, не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Необходимо также выбрать сдержанный тип вождения: избегать резких торможений и перестроений. Кроме того, лучше отказаться от обгона - это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости", - рассказали в ГАИ.

Поскольку из-за погодных условий обочины на загородных трассах могут быть непригодны для движения пешеходов, будьте готовы к тому, что люди станут идти по краю проезжей части. При проезде больших луж рекомендуется снижать скорость, так как может возникнуть эффект аквапланирования (полностью теряется контакт между колесами и дорожным покрытием). Причем следует избегать торможения на "юз", а прибегать к прерывистому, ступенчатому торможению двигателем.

В туман не стоит забывать о безопасности и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует в такую погоду, а также в темное время суток прикреплять к одежде световозвращающие элементы. Важно следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными, переходить дорогу исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что автомобили остановились.-0-