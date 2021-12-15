ГАИ дала рекомендации по безопасному передвижению на дорогах в гололед

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно осторожными в связи с гололедом на дорогах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Автолюбителям следует помнить: при езде в гололед даже на небольшой скорости недопустимы резкость в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании. Любые рывки и резкие движения практически гарантированно приводят к срыву ведущих колес и заносу автомобиля. Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Помните: тормозить на таких участках крайне опасно", - сказали в УГАИ.

Пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров, аккуратно приближаться к краю проезжей части и проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части по пешеходному переходу. "Помните, автомобиль невозможно остановить мгновенно. Ступайте на пешеходный переход, заранее убедившись, что водители остановились и вас пропускают. В темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами", - добавили в Госавтоинспекции.-0-

Минздрав призвал граждан быть осторожными во время гололеда