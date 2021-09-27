ГАИ: даже маленький фликер позволит водителю увидеть пешехода в темноте

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даже маленький светоотражатель позволит водителю увидеть пешехода в темноте. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Минского РУВД.

"Фликер (светоотражательный элемент) на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечься от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля выхватывают пусть даже маленький светоотражатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход и велосипедист будут замечены, увеличиваются во много раз", - рассказали в ГАИ.

В черте населенного пункта ГАИ рекомендует пешеходам обозначить себя светоотражающими элементами на левой и правой руках, подвесить по одному фликеру на ремень и сзади. Таким образом, самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится четыре фликера.

При этом специалисты рекомендуют покупать фликер только белого или лимонного цветов. Именно эти цвета имеют наиболее оптимальную светоотражаемость для того, чтобы пешеход был заметен в темное время суток.

"Необходимо также обратить внимание на одежду, в которой вы собираетесь выйти на улицу. Темные цвета делают пешеходов и велосипедистов практически незаметными, особенно в плохую погоду. Необходимо приобрести светоотражающие элементы, которые могут быть размещены на сумках, куртках или других предметах. Такими же элементами следует обезопасить санки, коляски и велосипеды. Формы светоотражающих элементов различны. Вариантов много, и надо использовать эту возможность, приучать себя и своих детей к таким доступным средствам безопасности, как фликер", - добавили правоохранители.-0-