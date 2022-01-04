ГАИ: дети на дорогах должны находиться под постоянным контролем взрослых

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция акцентирует внимание родителей на необходимости постоянного контроля за детьми, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Кристина Харитончик.

"Госавтоинспекция призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила проезда пешеходных переходов. Быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге. Особенно это касается дворовых территорий, мест проведения праздничных мероприятий, вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта", - отметили правоохранители.

Родителей просят напомнить юным пешеходам о правилах безопасного поведения на дороге и во дворе. Перед выходом на проезжую часть ребенок должен убедиться, что водители его заметили и остановили транспортные средства. Кроме того, нужно прикрепить на одежду ребенка световозвращающие элементы. Малолетние дети должны находиться под постоянным контролем взрослых.-0-