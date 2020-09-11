11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гомельской области усиливает контроль за пешеходами, велосипедистами и гужевым транспортом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В зоне особого внимания сотрудников ГАИ и других подразделений милиции региона - соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями гужевых повозок. "Наряды будут нести службу на наиболее аварийных и опасных участках автодорог и улиц, а также максимально приблизятся к пешеходным переходам. Особое внимание будет уделено безопасности в местах массового скопления людей. Инспекторы будут проводить профилактическую работу по использованию фликеров, разъяснять требования ПДД и ответственность за их нарушения", - рассказали в ГАИ.

Основной причиной гибели людей на дорогах остаются наезды на пешеходов, велосипедистов или гужевые повозки, которые не обозначены фликерами в вечернее и ночное время. "Пешеходы порой беспечны на дороге: переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора или в неустановленном месте, или из-за стоящего на дороге транспорта, не убедившись в безопасности. Порой неожиданно выбегают на дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе", - отметили инспекторы. За восемь месяцев текущего года на дорогах региона зарегистрировано 89 ДТП с участием пешеходов, в которых 11 человек погибли и 79 получили травмы. Из 89 происшествий 55 ДТП произошло в темное время суток, в них погибли 10 человек и 46 были травмированы.

"Велосипедисты, как правило, забывают спешиться при пересечении дороги или двигаются по проезжей части, когда можно ехать по велодорожке, обочине, тротуару или пешеходной дорожке. С участием велосипедистов совершено 30 ДТП, в которых 10 человек погибли и 21 получил травмы", - рассказали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ. Дополнительные меры правоохранители предпринимают для предупреждения ДТП, повышения защищенности участников дорожного движения, сохранения жизни и здоровья людей.-0-