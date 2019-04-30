ГАИ и милиция будут работать в усиленном режиме во время длинных выходных

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция, как и вся и милиция, будет работать в усиленном режиме во время длинных выходных 5-9 мая. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особое внимание будет уделено не только непосредственно праздничным дням, а всему периоду длинных выходных", - сказал Станислав Соловей. Он добавил, что во время Радуницы все места захоронения будут под контролем милиции и сотрудников ГАИ.

При этом тем, кто планирует посетить кладбища, необходимо узнать - изменено ли движение у мест захоронения. Об этом заранее будет известно - территориальные подразделения ГАИ проинформируют граждан. "Мы призываем по возможности отказаться от личного транспорта, использовать общественный. Водителям рекомендуем внимательно смотреть на знаки при подъезде к местам захоронения - где-то будут организованы стоянки вдоль проезжей части, где-то - на прилегающей территории. Особенно стоит быть внимательными, проезжая мимо стоящих авто, потому что многие приезжают с детьми, между машинами может выскочить ребенок", - отметил представитель ГАИ.

Сотрудники ГАИ также уделят внимание физическому состоянию водителей. "Потому что в прошлом году, когда была Радуница, задержали 89 нетрезвых водителей. Эта цифра примерно в два раза больше, чем в среднем задерживают по стране в рабочий день", - подчеркнул Станислав Соловей. Контроль будет вестись на протяжении всех выходных.

Представитель Госавтоинспекции сообщил, что движение будет изменено у Северного кладбища под Минском. Вблизи других столичных кладбищ движение будет осуществляться в штатном режиме, но ГАИ в случае заторов будет помогать водителям. "Что касается Северного кладбища, на прилегающем к нему участке дороги Колодищи - Заславль со стороны кольцевого пересечения с автодорогой Минск - Калачи - Мядель в направлении перекрестка с подъездом к деревне Заболоть будет организовано одностороннее движение. Полоса во встречном направлении будет выделена для общественного транспорта. Машины, двигающиеся со стороны МКАД в деревню Цна для въезда на кладбище, будут направлены в объезд, - рассказал Станислав Соловей. - Таким образом подъезд к Северному кладбищу будет осуществляться в одностороннем режиме со стороны дороги Р58 Минск - Калачи - Мядель. Авто посетителей в связи с отсутствием парковок достаточной вместительности будут размещены на правой обочине дороги Колодищи - Заславль, также будут использоваться гостевые стоянки кладбища".-0-