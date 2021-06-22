ГАИ и Транспортная инспекция усилили контроль за водителями такси

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ и Транспортная инспекция выявляют факты нарушений водителями такси. Особое внимание - водителям Bolt, Uber и "Яндекс.Такси". В первую очередь это связано с вопросом обеспечения безопасности, которым перевозчики должны руководствоваться при оказании услуг. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

За пять месяцев ГАИ Минска выявила более 600 нарушений со стороны водителей интернет-сервисов, в том числе 8 случаев пьяного вождения, семь - управления авто без водительских прав. Также по вине водителей автомобилей такси произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

22 июня на улице Свислочской инспекторы ГАИ Заводского района столицы совместно с сотрудниками Транспортной инспекции провели рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением ПДД водителями Bolt, Uber и "Яндекс.Такси". За время масштабной проверки сотрудники ГАИ остановили более 20 автомобилей такси и выявили 13 нарушений.

"Среди самых распространенных нарушений - отсутствие разрешение на допуск к участию в дорожном движении, нарушения правил перевозки пассажиров, разговор по телефону во время движения, отсутствие аптечки и огнетушителя, - рассказывает старший госавтоинспектор ОГАИ Заводского РУВД Минска Сергей Кедич. - Наша главная задача - обеспечить безопасность пассажиров, поэтому работа по устранению нарушений продолжится на постоянной основе".-0-