ГАИ инициирует обязательную установку на магистралях ограждений от выезда на встречную полосу

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ инициирует обязательную установку на магистралях страны ограждений от выезда на встречную полосу. Такая информация размещена в газете "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на заместителя начальника главного управления ГАИ МВД Александра Занимона, сообщает БЕЛТА.

Александр Занимон отметил, что дорожные ограждения служат одной из мер, препятствующих возникновению ДТП. Правила применения ограждений для транспортных средств определены стандартами. "Сегодня отсутствуют критерии по устройству дорожных ограждений в населенных и вне населенных пунктов в зависимости от уровня аварийности или потенциальной опасности возникновения ДТП. Мы планируем выступить с инициативой по внесению обязательной установки ограждений, препятствующих выезду на полосу встречного движения, для автомобильных дорог первой категории и по условиям обеспечения безопасности движения", - сказал представитель ГАИ.

Он добавил, что, по данным международных источников, установка ограждений, препятствующих выезду на полосу встречного движения, позволяет снизить аварийность с погибшими на 43%.-0-