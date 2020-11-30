ГАИ: из-за непогоды зафиксирован скачок аварийности

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с неблагоприятными погодными условиями зафиксирован скачок аварийности. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Столичной Госавтоинспекцией на прошедших выходных зарегистрировано 154 ДТП, пострадавших нет (на прошлых выходных было зарегистрировано 115 ДТП без пострадавших). В связи с неблагоприятными погодными условиями зафиксирован скачок аварийности. В этой связи Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к должному вниманию и осмотрительности", - рассказали правоохранители.

На текущей неделе в столице ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха опустится до минусовых показателей, а на отдельных участках дорог появится гололедица.

В условиях гололедицы Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать оптимальную скорость и соблюдать скоростной режим. Направление движения стоит менять постепенно, а повороты совершать на минимальной скорости. Особое внимание необходимо уделить подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта - из-за частого торможения автомобилей там образуются наледи.

Согласно ПДД при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой массой до 3,5 т включительно, а также автобусы с технически допустимой массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами.

"Напоминаем, что с 25 ноября по 4 декабря проходит республиканская профилактическая акция "Зимний тюнинг для машин - правильный протектор шин!", в рамках которой столичная ГАИ осуществит действенный контроль за соблюдением водителями ПДД в части подготовки своих автомобилей к зимнему сезону, - рассказали в ГАИ. - Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. При применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос, в связи с этим необходимо переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что все автомобили успели остановиться".-0-