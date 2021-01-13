ГАИ: кататься на тюбингах следует на оборудованных горках вдали от проезжей части

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает не допускать катания детей на тюбинге одних и вблизи проезжей части, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Минского РУВД.

Катание на тюбингах, или ватрушках, одно из самых популярных развлечений зимой. "С появлением снега случается, что дети катаются не в специально отведенных местах, а вблизи проезжей части. В таких случаях они могут случайно выехать на дорогу и стать участниками ДТП. Ребенок может не заметить приближающийся автомобиль. Водитель же, если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомобиль на скользкой дороге. Дети, увлеченные зимней забавой, даже не задумываются, какой опасности подвергают себя и окружающих", - отметили в ГАИ.

В Госавтоинспекции рассказали: 10 января в дежурную часть ГАИ позвонила жительница Минска, сообщив, что по пути в агрогородок Большевик Минского района перед ней на дорогу выбежали двое детей. Они катались с горки на тюбингах и санках. Движение в агрогородке не интенсивное, и она вовремя среагировала. Водитель решила позвонить в ГАИ и сообщить об инциденте, чтобы была проведена профилактическая беседа с детьми и их родителями о правилах поведения вблизи и на проезжей части. "Экипаж ГАИ незамедлительно направился в Большевик. Оценив дорожную обстановку, инспекторы сделали вывод, что катание на тюбинге на указанном заявителем участке представляет угрозу для жизни и здоровья детей. Информацию передали в дорожные службы для обработки опасного участка песчано-соляной смесью", - добавили в Госавтоинспекции.

Правоохранители напомнили: катание на ватрушках - самый опасный и непредсказуемый вид отдыха. Они способны развивать большую скорость и закручиваться во время спуска. При этом тюбинги неуправляемые и не оснащены тормозным устройством. Поэтому оборудованная трасса - это лучший вариант. Выбирая горку для катания, убедитесь, что она вдали от проезжей части. Необходимо придерживаться правил, которые сделают ваш отдых приятным и безопасным.

Взрослым рекомендуется постоянно объяснять детям, к чему может привести катание на тюбингах без присмотра. При выявлении потенциально опасных горок и склонов, где играют дети одни, следует сообщить в дежурную часть милиции по телефону 102.-0-