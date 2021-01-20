ГАИ Минска усилит контроль за водителями маршруток и грузового транспорта

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня сотрудниками технадзора столичной Госавтоинспекции активизирована работа по выявлению нарушений со стороны перевозчиков нерегулярного и регулярного сообщения, неправомерной стоянки грузового транспорта, контролю осуществления перевозки опасных грузов согласно утвержденным графикам и маршрутам. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Нередко водители маршруток нерегулярного и регулярного сообщения, ожидая пассажиров довольно продолжительное время, препятствуют трафику городского пассажирского транспорта, создают помехи и неудобства участникам дорожного движения, нарушают ПДД при движении к пунктам следования", - рассказали в ГАИ.

Инспекторы будут нести службу в оживленных местах высадки-посадки пассажиров, обеспечивая безопасность дорожного движения, в том числе с использованием негласных методов контроля. Пристальное внимание будет уделено неправомерной стоянке грузового транспорта - контроль будет осуществляться с использованием блокираторов с дальнейшим привлечением к ответственности владельцев.

Также работа будет проводиться и с должностными лицами, ответственными за организацию грузоперевозок. В этой связи просим граждан информировать ГАИ о парковке большегрузов на территории столицы.-0-