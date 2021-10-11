ГАИ Минска за выходные выявила более 670 нарушений пешеходами ПДД

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за выходные выявлено более 670 нарушений ПДД пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ напомнила, что в Минске проходили специальные мероприятия, ориентированные на предотвращение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. "Инспекторы ГАИ выявили 677 фактов нарушений ПДД пешеходами, с проезжей части изъяты 75 нетрезвых пешеходов. К ответственности привлечены 122 водителя, которые не предоставили преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения", - рассказали в ГАИ.

Помимо этого, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 13 водителей, 136 оштрафовано за превышение скорости. Сотрудники ГАИ также пресекли 55 фактов управления транспортными средствами бесправниками.

За прошедшие двое суток зарегистрировано 115 ДТП, в которых один человек погиб и десять получили травмы.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-