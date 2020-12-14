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14 декабря 2020, 19:02

ГАИ Минской области объявляет конкурс на лучший эскиз профилактического дорожного знака

Фото из архива
Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области объявляет конкурс на лучший эскиз профилактического дорожного знака, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ГАИ Минской области в преддверии школьных новогодних каникул проводит рейдовые мероприятия по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. Наряды дорожно-патрульной службы ГАИ дежурят у пешеходных переходов и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети по маршрутам "дом - школа - дом". Школьники активно участвуют в конкурсах и соревнованиях по профилактике аварий, а помогают им в этом ребята из отрядов юных инспекторов дорожного движения.

Госавтоинспекция Минской области объявляет конкурс на лучший эскиз профилактического дорожного знака для привлечения внимания водителей транспортных средств, пересекающих пути следования детей-пешеходов. В конкурсе может принять участие любой житель региона. "Для этого необходимо быть подписчиком @gai_minobl в Instagrsm, сделать фото своей работы и разместить у себя на страничке с описанием, обязательно отметить @gai_minobl", - рассказали в ГАИ.

11 января 2021 года сотрудники Госавтоинспекции подведут итоги конкурса и объявят победителей, которые получат ценные подарки. Некоторые эскизы будут взяты за основу для изготовления профилактических панно, которые будут установлены вблизи школ и детских садов.-0-

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