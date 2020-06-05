ГАИ Минской области проведет на выходных массированную отработку автодороги М-1

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящих выходных ГАИ Минской области проведет массированную отработку автодороги М-1 и профилактическую акцию "Безопасный обгон". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Начиная с пятницы и в предстоящие выходные Госавтоинспекция Минской области на международном транспортном коридоре автомобильной дороге М-1/Е-30 Брест-Минск-граница Российской Федерации проведет массированную отработку. Для стабилизации дорожно-транспортной обстановки на одной из главных магистралей Беларуси будет задействовано усиленное количество нарядов дорожно-патрульной службы. Отработка пройдет на территории Крупского, Борисовского, Смолевичского, Минского, Дзержинского, Столбцовского районов Минской области", - рассказали в ГАИ.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения в части управления транспортным средством в нетрезвом состоянии и лицами, не имеющими права управления, превышения установленной скорости движения, перевозки пассажиров и грузов. В темное время суток будет обращено внимание на наиболее уязвимую категорию участников дорожного движения - пешеходов и велосипедистов.

Также на территории Минской области с 6 по 9 июня пройдет профилактическая акция "Безопасный обгон", целью которой является профилактика дорожных происшествий по причине обгона и выезда на полосу встречного движения. Автомобильные аварии, которые происходят именно по причине выезда на полосу встречного движения, имеют особо тяжкие последствия. А на загородных дорогах обгон - самый опасный вид маневра. Даже опытные водители нередко неправильно определяют время, необходимое для обгона, и расстояние, которое пройдет обгоняющий автомобиль.

"Не стоит рисковать, идя на обгон, если ограничена видимость, например из-за дождя или тумана. Ни в коем случае нельзя совершать обгон с правой стороны по обочине, даже если она свободна от машин и людей и хорошо просматривается. Очень часто ямы, выбоины и посторонние предметы становятся причиной изменения направления движения, столкновения с обгоняемым автомобилем и вытеснения его на полосу встречного движения. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, влечет наложение штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления до 1 года или без лишения", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при движении учитывать погодные и дорожные условия, при этом соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона, в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности, малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах.-0-