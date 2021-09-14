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14 сентября 2021, 15:45

ГАИ Минской области проводит акцию "Безопасный обгон"

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С целью предупреждения и профилактики ДТП по причине обгона и выезда на встречную с 14 по 16 сентября Госавтоинспекция Минской области проводит профилактическую акцию "Безопасный обгон". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Дорога не терпит рискованных действий. Одним из опасных и сложных маневров является обгон. Многие аварии, имеющие тяжкие и трагические последствия, возникают именно по причине неправильно выполняемого обгона. При всей опасности этого маневра многие водители идут на весьма рискованные действия за рулем. К сожалению, этот риск нередко оборачивается серьезными авариями с тяжкими последствиями. Стоит отметить, что обгон - это один из самых опасных и сложных маневров, которые приходится совершать водителю. Предусмотреть здесь необходимо многое. Обгон требует не только определенных профессиональных навыков и опыта, но и предельной внимательности и осторожности", - рассказали в ГАИ.

Совершая данный маневр, водитель добровольно и осознанно идет на риск. Пытаясь объехать попутную машину, автолюбители выезжают на полосу встречного движения. Не всегда адекватно оценивают обстановку, погодные условия, расстояние до приближающихся транспортных средств. Малейшая ошибка может привести к ДТП. К сожалению, не все водители задумываются об этом и нередко ошибаются. В каждом отдельном случае - это дорожные трагедии, в которых могут погибнуть и пострадать люди.

Зачастую причиной выезда на встречную становится потеря контроля над управлением автомобиля вследствие несоответствия выбора скорости конкретным дорожным условиям, превышения установленной скорости или же технического состояния автомобиля. В любом случае тяжесть последствий лобового столкновения очень велика.

Самый сложный момент - рассчитать время и скорость выполнения обгона. Перед его началом следует разумно оценить обстановку и принять решение. Чем больше габариты автомобиля, который водитель собирается обогнать, тем дальше следует от него ехать. Необходимо также обращать внимание на автомашины, которые готовятся выехать с примыкающих слева второстепенных дорог. Поворачивающие направо водители обычно смотрят только налево, поэтому идущий на обгон по встречной полосе транспорт будет для них неожиданностью. Водитель должен просматривать встречную полосу как можно дальше: даже на пустой дороге надо все делать в ожидании встречного транспортного средства.

Перед обгоном проверьте, нет ли позади автомобиля, движущегося быстрее вас. Если впереди водитель снижает скорость, не торопитесь его обгонять: сначала поймите, почему он это делает. Обгоны весьма опасны на крутых поворотах, подъемах, спусках, местах с ограниченной обзорностью, узких участках дороги, проезд которых допустим лишь с ограниченной скоростью.

К сожалению, даже самые опытные водители нередко неправильно определяют время, необходимое для обгона, и расстояние, которое пройдет обгоняющий автомобиль. Поэтому лучше не рисковать.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД, согласно ч.9 ст.18.13 КоАП водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин и может быть лишен права заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года.

"Уважаемые водители, обдумывайте каждый свой маневр, будьте внимательны за рулем. Прежде чем совершать обгон, неоднократно убедитесь в его безопасности, особенно сейчас, в нестабильных погодных условиях", - отметили в ГАИ.

За 8 месяцев на территории Минской области по причине нарушения правил обгона произошло 9 ДТП, в которых 14 человек получили травмы.-0-

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