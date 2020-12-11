ГАИ Минской области ввела специальный план "Погода"

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с осложнением погодных условий и образованием местами гололеда на проезжей части, Госавтоинспекция Минской области ввела специальный план "Погода", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"В целях предупреждения ДТП организованы круглосуточные дежурства сотрудников ГАИ по контролю состояния улично-дорожной сети. В случае выявления недостатков принимаются экстренные меры по их устранению. В настоящий момент на улицах и дорогах работает 106 единиц специализированной техники для очистки и посыпки дорог. Распределено 1 088 т противогололедных материалов", - рассказали в ведомстве.

Вместе с тем из-за нарушений ПДД травмируются и гибнут люди. Так, сегодня в трех ДТП на территории Борисовского, Логойского и Несвижского районов погибли два человека и двое получили ранения. Эти аварии произошли по причине того, что водители не учли состояние проезжей части дороги и неправильно выбрали скорость движения, в итоге не справились с управлением. Автомобили занесло, и они столкнулись как с попутным, так и со встречным транспортом.

В частности, в Логойском районе вблизи деревни Августово погиб 38-летний водитель автомобиля "Фольксваген-Пассат", а водитель встречного автомобиля - 47-летняя женщина, которая не была пристегнута ремнем безопасности, - госпитализирована. На трассе в пределах Несвижского и Борисовского районов произошли попутные столкновения, где пострадала 71-летняя женщина-пассажир и погиб 40-летний пассажир, который вышел на проезжую часть после ДТП.-0-

Фото МВД