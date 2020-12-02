ГАИ: многих несчастных случаев можно избежать, обучив ребенка правилам поведения на дороге

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинства несчастных случаев на дороге можно избежать, обучив ребенка правилам поведения, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"За 11 месяцев в Минске произошло 48 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате 49 детей получили травмы, трое погибли. Из них 31 несовершеннолетний - пешеход, 13 - пассажиры, четверо - велосипедисты, один ребенок - водитель электросамоката, - рассказали в ГАИ. - Дети - самые беззащитные и непредсказуемые участники дорожного движения. Их безопасность, прежде всего, забота родителей".

Именно взрослые - главный образец поведения для ребенка. "Выходя из дома, помните: вы становитесь участниками дорожного движения, поэтому всегда должны быть дисциплинированными, внимательными и осторожными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, а при наличии светофора - только на разрешающий (зеленый) сигнал. Госавтоинспекция напоминает: нахождение ребенка даже у края тротуара нужно воспринимать как сигнал об опасности. А двигаясь по дворовой территории, водитель не должен забывать, что ребенок может находиться в непосредственной близости, позади автомобиля или неожиданно выйти из-за припаркованного транспорта. Особенно важно передвигаться во дворе с минимальной скоростью", - отметили в ГАИ.

Зимой короткий световой день, из-за этого рано ухудшается видимость на дороге. Так что не стоит пренебрегать световозвращающими элементами - следует обозначить себя и своих детей фликерами.

В автомобиле дети - одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. Согласно законодательству, каждый ребенок до 12 лет должен перевозиться в специальном кресле в соответствии с ростом и весом. Нарушение этого правила чревато предупреждением или штрафом до 4 БВ. За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф от 2 до 8 БВ. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без указанных устройств при росте ребенка более 150 см, а также в такси.-0-