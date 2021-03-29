ГАИ Могилевской области усилила контроль за безопасной перевозкой детей

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ усилила контроль за безопасной перевозкой детей. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"С сегодняшнего дня ГАИ усилила контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов, безопасной перевозки маленьких пассажиров. Госавтоинспекция обращается к родителям: ежедневно напоминайте детям о том, что на дороге важно быть внимательным и осторожным. Чтобы избежать несчастных случаев на дороге и максимально обезопасить досуг детей, постоянно контролируйте их местонахождение и интересуйтесь, чем именно они занимаются на улице, - рассказали в ГАИ. - Объясняйте юным участникам дорожного движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, даже если эта дорога находится во дворе. Прежде чем шагнуть на пешеходный переход, ребенок должен остановиться, переключить все свое внимание на дорогу (снять наушники, отвлечься от мобильного телефона), осмотреться, убедиться, что машины успели остановиться".

С наступлением теплого сезона велосипед становится одним из самых популярных видов транспорта. Напомните детям правила безопасного движения на велосипеде: выезжать на велосипеде на дорогу общего пользования запрещено детям младше 14 лет, двигаться на велосипеде разрешено только по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов.

Особая ответственность ложится и на водителей, которым важно быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Заблаговременно снижайте скорость в местах массового скопления и наиболее вероятного появления детей, а также перед нерегулируемыми пешеходными переходами. Если в вашем автомобиле находится ребенок, то для вас он - самый главный пассажир: используйте специальные удерживающие устройства, соответствующие его весу и росту (если это малыш до 5 лет), а также бустеры, специальные подушки для сидения, дополнительные сидения, позволяющие правильно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности (дети от 5 до 12 лет).-0-