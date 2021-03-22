ГАИ начала рассылку писем за отсутствие техосмотра

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 марта в соответствии с новым административным законодательством предусмотрена возможность привлечения собственников транспортных средств к ответственности за все нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта на основании их фиксации специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Помимо фотофиксации превышения скорости и правил остановки/стоянки, организовано привлечение к ответственности за управление без техосмотра. Камеры фиксируют факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных АИС "Белтехосмотр" на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление. Если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения. В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины (1 БВ - Br29). При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо - собственник или владелец транспортного средства.

В соответствии с положениями нового КоАП, если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз.

В случае несогласия с принятым решением оно может быть обжаловано в подразделении ГАИ по месту жительства в течение месяца со дня получения копии постановления.-0-