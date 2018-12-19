ГАИ напоминает квадроциклистам об ответственности за езду по полям

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этой зимой, как и в прошлом году, в органы внутренних дел обращаются представители сельхозпредприятий по поводу того, что водители квадроциклов устраивают катания на сельхозугодиях. Больше всего нареканий поступает со стороны аграриев Минского района. В этой связи ГАИ УВД Миноблисполкома напоминает водителям квадроциклов об административной ответственности за такие нарушения, сообщает БЕЛТА.

Так, за проезд по посевам или насаждениям на автомобиле, тракторе, комбайне, мотоцикле или другом транспортном средстве нарушителя ожидает штраф в размере от двух до пяти базовых величин (ч.3 ст. 10.8 КоАП). За уничтожение или повреждение посевов, сельскохозяйственных культур или насаждений придется выплатить от пяти до пятнадцати базовых (ч.1 ст.10.8.КоАП).

ГАИ призывает сообщать по телефону 102 или в ближайший отдел милиции о водителях мотовездеходов (квадроциклов), которые ездят по полям, а также по автодорогам общего пользования. В Госавтоинспекции напомнили, что квадроциклы по своим техническим характеристикам и особенностям конструкции не предназначены для участия в дорожном движении. Их владельцы должны выбирать такие места для передвижения, чтобы не создавать угрозу безопасности людей и не причинять ущерб окружающей среде, сельскохозяйственным угодьям.

Органы внутренних дел регулярно проводят рейды по выявлению и пресечению нарушений законодательства владельцами мотовездеходов (квадроциклов) и аналогичных транспортных средств.

В таких отработках кроме сотрудников Госавтоинспекции участвуют наряды патрульно-постовой службы, участковые инспектора милиции. "Упор делается на установление физического состояния водителей квадроциклов, проверку документации транспортных средств. Проводится также активная разъяснительная и профилактическая работа по поводу необходимости соблюдения ПДД и недопустимости заездов на сельскохозяйственные угодья, порчи других насаждений", - пояснили в УГАИ.-0-