ГАИ напоминает мотоциклистам о важности соблюдения ПДД

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напоминает мотоциклистам о важности соблюдения ПДД. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Одна из причин дорожных аварий - пренебрежение к скоростному режиму, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Нередки случаи, когда у мотоциклистов отсутствуют водительское удостоверение и документы на байк. На дорогах порой можно увидеть мотоциклы без регистрационных знаков. Водителям мотоциклов, мопедов, скутеров, а также пассажирам этого транспорта нельзя забывать о мотошлемах и специальной экипировке, способной уберечь от тяжелых травм в случае ДТП", - рассказали в ГАИ.

Водителям двухколесного транспорта необходимо постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне и опережении, быть внимательными при проезде перекрестков (именно здесь происходят тяжелые, зачастую фатальные аварии), не допускать резких маневров, к которым могут быть не готовы другие участники дорожного движения. Мотоциклисты не всегда движутся в общем потоке, поэтому водители должны мониторить ситуацию, глядя в зеркала, и быть предельно осторожными при перестроении.

"Следует учитывать тот факт, что есть мотоциклисты - любители погонять, особенно на трассах, поэтому водитель не всегда может адекватно оценить расстояние до приближающегося транспорта. Отдельно следует также остановиться на поведении автомобилистов и пассажиров автомобилей в пробках. В минуты ожидания люди нередко открывают двери, чтобы в машину поступило больше воздуха. В открытую дверь может неожиданно врезаться водитель мототранспорта. Именно поэтому водителям автомобилей нужно быть внимательными и контролировать действия своих пассажиров. Прежде чем позволить им распахнуть дверь в пробке, следует убедиться в том, что сзади нет скутеристов и мотоциклистов", - добавили в ГАИ.-0-