ГАИ напоминает о мерах безопасности на пешеходных переходах

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о повышенных мерах безопасности на пешеходных переходах. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"На территории страны с 27 сентября по 3 октября 2021 года проводится комплекс профилактических мероприятий с участием пешеходов. Особое внимание уделяется аварийно опасным участкам дорог, пешеходным переходам, местам, где дорогу переходят дети", - рассказала Анна Тиханович.

При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. На регулируемом пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора необходимо уступить дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги. "Основной причиной ДТП, совершенных в текущем году по вине водителей транспортных средств, является нарушение правил проезда пешеходных переходов (17,1%)", - отметили в ГАИ.

Пешеход при пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу обязан убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен. "В текущем году за 8 месяцев на территории Минска по вине пешеходов допущено 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых 44 человека ранены и 9 погибли. Наезды на пешеходов составили 33,7% от общего числа ДТП. Основной причиной ДТП является нарушение правил перехода проезжей части", - проинформировала Анна Тиханович.

За нарушения ПДД пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин (1 БВ - Br29). Если же пеший участник в момент нарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает от 3 до 5 БВ.-0-