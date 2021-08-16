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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ напоминает о правилах использования электросамокатов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома."15 августа около 15.30 в районе парка Победы на пересечении велосипедной дорожки с пешеходной столкнулись 30-летняя женщина, управлявшая электросамокатом, и 19-летний молодой человек на велосипеде. В результате минчанка не удержалась и упала с электросамоката, в связи с чем была доставлена в учреждение здравоохранения. После оказания медицинской помощи женщина уехала домой. По факту происшествия в Центральном РУВД Минска проводится проверка", - рассказали в ГАИ.Летом чаще случаются ДТП с электросамокатами. Следует помнить: самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, роликовые коньки относятся к средствам индивидуальной мобильности. Тот, кто передвигается с их помощью, считается пешеходом, и на него распространяются соответствующие правила. Таким образом, ездить можно по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в парках, скверах, дворах и на специально отведенных для катания площадках. Запрещено двигаться по проезжей части. При этом не следует создавать препятствий для движения пешеходов.Передвигайтесь в темпе, который позволит при возникновении препятствия на пути безопасно остановиться, без экстренного торможения. Крепко держитесь за руль (при его наличии), не перевозите на самокате пассажиров. Не отвлекайтесь на гаджеты, постоянно контролируйте ситуацию вокруг себя, соблюдайте безопасную дистанцию до других участников движения. Если поблизости дети - снижайте скорость и будьте готовы к их внезапным действиям. Возле выходов из торговых объектов, подземных переходов, остановок общественного транспорта сбавляйте скорость и будьте готовы к внезапному появлению людей.В темное время суток или в условиях недостаточной видимости обозначьте себя световозвращателем, а свое средство персональной мобильности - фарой белого цвета.Ни в коем случае не используйте средство персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.-0-