ГАИ напоминает о правилах использования средств индивидуальной мобильности

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напоминает о правилах использования средств индивидуальной мобильности. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ Партизанского РУВД города Минска.

"Своевременно оказаться в нужное время в пункте назначения современному человеку помогают средства индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся: роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения. Важно отметить, что такой транспорт может быть опасным (особенно если им управляет несовершеннолетний), так как он может развивать высокую скорость, что создает большую вероятность потери управления. При этом многие, выезжая на проезжую часть, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь опасности", - рассказали в ГАИ.

С точки зрения правил дорожного движения передвигающийся на подобного рода средствах считается пешеходом и должен подчиняться правилам, установленным для пешеходов. Таким образом, передвигаться на таком устройстве можно по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в местах, закрытых для движения транспорта: в парках, скверах, дворах и на специально отведенных для катания площадках. Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу. И, конечно, не стоит забывать о том, что выезжать на проезжую часть ни в коем случае нельзя.

При использовании СИМ следует внимательно изучить прилагаемую инструкцию. Необходимо также соблюдать правила безопасности, при движении держать безопасную дистанцию, а также использовать защитную экипировку: велошлем, наколенники, налокотники. Нужно стараться выбирать для катания ровную поверхность. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию до любых объектов или предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, сохранять безопасную скорость, останавливаться плавно и аккуратно.

Не следует пользоваться во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими гаджетами. Лучше отказаться от управления СИМ при недостаточной освещенности, в узких пространствах, при больших скоплениях людей, а также в местах, где много помех и препятствий. Не стоит забывать вовремя заряжать аккумулятор устройства, носить световозвращающие приспособления, чтобы быть заметными. И ни в коем случае не использовать данные средства передвижения в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.

"Уважаемые родители, покупая ребенку средства индивидуальной мобильности, вы должны понимать, что это не игрушка. Объясните детям основные правила безопасного поведения на улице во время катания. Помните, что неукоснительное их соблюдение - это залог сохранения жизни и здоровья ваших детей", - добавили в ГАИ.-0-