ГАИ напоминает о выделенных спецполосах для транспорта II Европейских игр

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные полосы для транспорта II Европейских игр выделены на проспектах Дзержинского и Победителей, а также на улице Немиге, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Заблаговременно до открытия II Европейских игр на пр. Дзержинского и Победителей, а также на ул. Немиге были обозначены специальные полосы для движения транспорта, обслуживающего спортивный форум, и общественного транспорта, - сказали в ГАИ. - Такие полосы выделены соответствующей сплошной разметкой, визуализированы буквой "А" и логотипом Европейских игр. Их необходимость обусловлена своевременностью доставки спортсменов от мест их проживания до 12 спортивных объектов, где пройдут соревнования, не позднее 30 минут".

Госавтоинспекция обращает внимание, что изменены графики режимов работы светофоров на пути следования транспорта Европейских игр. "Часть левых поворотов на проспекте Дзержинского со стороны МКАД к улице Немиге закрыта. Это касается поворотов на улицы Голубева, Уманскую, Есенина, Щорса и Хмелевского. Компенсационные левые повороты реализованы путем вынесения через правый поворот - в районе обозначенных перекрестков необходимо повернуть направо, доехать до разрыва, совершить там разворот и продолжить движение, пересекая проспект Дзержинского. Либо можно развернуться на ближайших многоуровневых развязках", - пояснили в ГАИ.

Еще одно новшество касается въезда на проспект Победителей с улицы Немиги, который будет осуществляться только для транспорта, задействованного для обеспечения игр, и общественного транспорта.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-