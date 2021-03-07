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07 марта 2021, 09:58

ГАИ напоминает об осторожности на дорогах при ухудшении погодных условий

Фото из архива
Фото из архива

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При ухудшении погодных условий Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимум осторожности. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Водителям при движении необходимо соблюдать меры безопасности, выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких торможений и маневров за рулем, по возможности отказаться от обгона. Быть предельно внимательными при проезде путепроводов, мостов, на закруглениях дорог", - сказали в Госавтоинспекции.

ГАИ также рекомендует пешеходам позаботиться о своей безопасности. "Перед тем как сойти с тротуара на пешеходный переход, нужно убедиться, что все водители остановились. При пересечении проезжей части не стоит пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами. В темное время суток необходимо обозначить себя фликерами", - напомнили в ГАИ.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Минске ожидаются кратковременные осадки, в основном снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.-0-

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