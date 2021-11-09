9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ напоминает об ответственности за безопасную перевозку детей. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

"Почему детей необходимо перевозить только в детском удерживающем устройстве? Потому что чрезмерные усилия на штатном ремне безопасности во время удара при столкновении или резком торможении могут травмировать ребенка. К тому же, если пристегнуть ребенка ростом ниже 150 см штатным ремнем безопасности, лямка, фиксирующая грудной и плечевой отделы, окажется в области шеи малыша. В результате при ДТП или при резком торможении ребенок может получить серьезные травмы шейных позвонков", - рассказали в ГАИ.

ГАИ напоминает, что за перевозку детей без детского удерживающего устройства в соответствии с ч.6 ст.18.13 КоАП предусмотрен штраф до 4 базовых величин.

В текущем году на территории Минского района к административной ответственности за перевозку юных пассажиров без автокресел привлечены 719 водителей.

"8 ноября сотрудники ОГАИ Минского РУВД провели рейдовое мероприятие под девизом "Автокресло и бустер - безопасность детей!". Главная цель - предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров", - добавили в ГАИ.-0-