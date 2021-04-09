ГАИ напоминает об ответственности за езду в нетрезвом виде

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за езду в нетрезвом виде. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения. Статистика свидетельствует, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями. С целью активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения в период с 10 по 19 апреля Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию "Трезвый водитель", - рассказала Анна Тиханович.

Госавтоинспекция напоминает об ответственности за езду в нетрезвом виде. Штраф применяется в зависимости от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: до 0,8 промилле - 100 базовых величин (1 БВ - Br29), как и прежде, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года; свыше 0,8 промилле - 200 БВ с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет. Этот размер штрафа установлен и за отказ от прохождения освидетельствования на предмет состояния алкогольного или наркотического опьянения, а также за употребление алкоголя или наркотических средств после требования об остановке или совершения ДТП до прохождения освидетельствования.

ГАИ предупреждает водителей о неминуемом наказании за вождение транспортным средством в нетрезвом виде. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный). Ваша информация остановит беду.-0-