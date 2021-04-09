ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 9 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:57 Замминистра транспорта и коммуникаций проведет прямую линию 10 апреля Общество
17:51 Жительница Пинска оскорбила помощника прокурора - возбуждено уголовное дело Происшествия
17:49 Минтранс и ЕЭК обсудили транспортную политику в ЕАЭС Экономика
17:48 ГАИ напоминает об ответственности за езду в нетрезвом виде Общество
17:42 Мошенники вынудили жительницу Солигорска взять кредиты в трех банках Происшествия
17:40 В Мстиславле благоустроили территорию у памятника ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС Регионы
17:36 Студент БГУ стал призером Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2020 Общество
17:18 ФОТОФАКТ: Брестские студенты приняли участие в конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности Регионы
17:17 Субботники пройдут 10 апреля в скверах, парках, дворах Минска и мемориальном комплексе "Тростенец" Регионы
17:09 Проект БРСМ "Маршрут здоровья" стартовал в Гомельской области Регионы
17:00 Подготовку к пожароопасному периоду обсудили на заседании Комиссии по ЧС при Совмине Общество
16:57 Житель Кричева угрожал применить насилие в отношении детей сотрудника милиции Происшествия
16:47 Минчанин обманул более ста человек на Br100 тыс., пообещав им участие в реалити-шоу Происшествия
16:47 Щекин: зарубежное финансирование партий недопустимо и угрожает национальной безопасности Общество
16:35 ГАИ проводит массированную отработку автодороги Р43 Общество
16:31 Бывший директор Копыльского филиала сыродельного комбината приговорен к 7,5 года колонии Происшествия
16:15 В белорусской системе здравоохранения широкие государственные гарантии - Богдан Общество
16:13 Ограничения на лов рыбы с 10 апреля вводятся в Витебской области Регионы
16:10 В Центральном районе Минска открыли интерактивную Доску почета Регионы
16:09 Разыскиваются подозреваемые в злостном хулиганстве во время акций протеста в Минске Происшествия
16:05 Денежные доходы населения за март не индексируются - Минтруда Общество
16:04 Протестующие перекрыли входы в здание Минобороны Армении В мире
16:02 Инфляция в Беларуси в марте составила 0,7% Экономика
16:00 Жительница Речицы добилась через суд компенсации морального вреда из-за подорванного здоровья Происшествия
16:00 В Беларуси на начало 2021 года проживало около 9,35 млн человек - Белстат Общество
15:58 Корабль "Ю.А.Гагарин" пристыковался к МКС Технологии
15:53 Скоростные поезда "Ласточка" впервые свяжут Москву и Минск с 30 апреля Общество
15:52 Главы правительств СНГ обсудят в Минске сотрудничество в борьбе с COVID-19 Общество
15:51 Беларусь в январе-феврале увеличила экспорт товаров и услуг на 16% до $6,45 млрд Экономика
15:27 РНПЦ трансфузиологии в марте организовал более 1,7 тыс. донаций крови в выездных условиях Регионы
Все новости
Все новости
Общество
09 апреля 2021, 17:48

ГАИ напоминает об ответственности за езду в нетрезвом виде

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за езду в нетрезвом виде. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения. Статистика свидетельствует, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением. Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями. С целью активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения в период с 10 по 19 апреля Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию "Трезвый водитель", - рассказала Анна Тиханович.

Госавтоинспекция напоминает об ответственности за езду в нетрезвом виде. Штраф применяется в зависимости от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: до 0,8 промилле - 100 базовых величин (1 БВ - Br29), как и прежде, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года; свыше 0,8 промилле - 200 БВ с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет. Этот размер штрафа установлен и за отказ от прохождения освидетельствования на предмет состояния алкогольного или наркотического опьянения, а также за употребление алкоголя или наркотических средств после требования об остановке или совершения ДТП до прохождения освидетельствования.

ГАИ предупреждает водителей о неминуемом наказании за вождение транспортным средством в нетрезвом виде. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный). Ваша информация остановит беду.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Замминистра транспорта и коммуникаций проведет прямую линию 10 апреля
Фото из vk-аккаунта Соревнования Huawei Cup 2020 Студент БГУ стал призером Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2020
Фото МЧС Подготовку к пожароопасному периоду обсудили на заседании Комиссии по ЧС при Совмине
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: зарубежное финансирование партий недопустимо и угрожает национальной безопасности
Фото из архива ГАИ проводит массированную отработку автодороги Р43
Елена Богдан и Анатолий Маркевич В белорусской системе здравоохранения широкие государственные гарантии - Богдан
Главное
Во время совещания Лукашенко о своей формуле в партийном строительстве: не с левыми, не с правыми - с народом
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы ВОВ
Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на 40% площадей
В приоритете – надежность и качество: "Дана Холдингз" и "Керамин" расширяют сотрудничество
Топ-новости
Глава Минюста рассказал о возможных изменениях в законодательстве о политических партиях
Депутат: предприятия не должны быть местом для реализации политических амбиций
Кубраков: взаимодействие с Китаем в правоохранительной сфере поднялось на небывалый уровень
Скоростные поезда "Ласточка" впервые свяжут Москву и Минск с 30 апреля
До +19°С ожидается в Беларуси 10 апреля
Щекин: зарубежное финансирование партий недопустимо и угрожает национальной безопасности
Студент БГУ стал призером Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup 2020
Замминистра транспорта и коммуникаций проведет прямую линию 10 апреля
В Беларуси на начало 2021 года проживало около 9,35 млн человек - Белстат
ГАИ проводит массированную отработку автодороги Р43
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1622 пациента с COVID-19, выписаны 1525
Беларусь в январе-феврале увеличила экспорт товаров и услуг на 16% до $6,45 млрд
БелЖД возобновляет ежедневное движение поездов до Москвы и Петербурга
ФОТОФАКТ: Брестские студенты приняли участие в конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности
Зампредседателя Госкомимущества проведет прямую линию 10 апреля
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.