ГАИ напоминает правила безопасной езды на велосипеде

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следует быть внимательными на дорогах и придерживаться основных правил безопасного вождения велосипеда, сообщила БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД столицы Анна Тиханович.

"Пересекать проезжую часть следует только по пешеходным переходам, предварительно спешившись и убедившись в безопасности. Ехать нужно по велосипедной дорожке, если ее нет - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, при этом не создавать препятствия для безопасного движения", - рассказала Анна Тиханович.

По ее словам, порой велосипедисты развивают стремительную скорость на многолюдной пешеходной дороге. "Они часто не задумываются, что так можно травмировать пешеходов, особенно детей. Поэтому на такой территории нужно соблюдать минимальную скорость и быть внимательными и вежливыми по отношению к пешеходам", - добавила она.

В РУВД отметили: если нет специальной дороги или ехать по ней невозможно, велосипедист может передвигаться по проезжей части в один ряд не далее 1 м от ее правого края. Выезжать на дорогу на велосипеде без сопровождения взрослого можно только с 14 лет. До этого возраста ребенок может кататься только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, а также ездить в пешеходных и жилых зонах. Велосипедист должен двигаться по ходу движения транспорта. Это касается и пешеходов, ведущих рядом с собой велосипед.

"В темное время суток и при недостаточной видимости дороги на велосипеде спереди должна быть включена фара с белым светом, сзади - фонарь, излучающий красный свет. Для профилактики ДТП хорошо послужит жилет повышенной видимости. К сожалению, велосипедисты нередко пренебрегают требованиями к перевозке детей. Можно увидеть двух, трех человек, которые все едут на одном велосипеде, хотя это запрещено. Исключение - перевозка детей возрастом до семи лет. Для них должно быть оборудовано специальное сиденье", - подчеркнули в ведомстве.-0-