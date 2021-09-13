ГАИ напоминает водителям, как распознать усталость и не допустить засыпания за рулем

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Минской области напоминают участникам дорожного движения, как распознать усталость и не допустить засыпания за рулем. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Водитель является одним из главных участников дорожного движения, именно из-за его нарушений ПДД совершается большая часть дорожно-транспортных происшествий. Одной из возможных причин является такое психофизиологическое состояние человека, как сон за рулем. Момент дремоты, когда уровень бодрствования меняется от высокого до низкого, является очень опасным для водителя. Пассажиры, сидящие в машине, могут судить о сонливости водителя по следующим признакам: водитель "клюет носом", отвечает с задержкой и невпопад, опускает веки, часто моргает, трет глаза, виски, уменьшает скорость на свободной дороге, потом, спохватившись, разгоняет машину, допускает выезд автомобиля на соседнюю полосу движения, а потом резко возвращает на место. Побороть сонливость можно только одним способом - остановить машину и отдохнуть", - отметили в ГАИ.

Вот некоторые советы, которые помогут водителям не уснуть за рулем: остановитесь, если вы чувствуете сонливость. Притормозите и выпейте кофе, зеленого чая. Поскольку кофеин попадет в кровь и начнет действовать лишь через 30 минут, воспользуйтесь этим временем, чтобы вздремнуть. Перед долгим путешествием хорошенько выспитесь ночью. Здоровый сон должен длиться по крайней мере шесть часов, но перед поездкой чем дольше поспите, тем лучше. Категорически не рекомендуется ехать в дальнее путешествие после тяжелого трудового дня. Выезжайте в то время, когда вы обычно просыпаетесь. На ночь останавливайтесь в гостинице или мотеле.

"Избегайте вождения в так называемое сонное время суток. Сделайте полуденный перерыв для короткого сна и найдите место для ночлега между полуночью и рассветом. Если нет времени даже вздремнуть, то по крайней мере остановитесь и отдохните некоторое время, развейтесь. Избегайте насыщенной углеводами пищи, которая может сделать вас сонливым. Вместо этого употребляйте белковую пищу. Избегайте препаратов против аллергии, простуды или гриппа, содержащих дифенилгидрамин, которые могут способствовать сонливости. И не принимайте предписанные средства для улучшения сна, пока вы не закончите поездку. При длительных поездках держите пассажира, который не спит, на переднем сиденье. Он и беседу поддержать сможет и не даст вам уснуть. Не с кем поговорить? Поможет радио. Также можно открыть окно, свежий воздух поможет взбодриться. Делайте перерывы в поездке, даже если вам кажется, что вы не устали. Выйдите из автомобиля, сделайте несколько глубоких вдохов и разомнитесь, проведите физкультминутку. Особенно важно размять мышцы шеи и плеч, чтобы разогнать кровь и снять напряжение", - отметили в ГАИ.

Несколько рекомендаций для пассажиров: если есть ощущение, что водитель засыпает, будить его нужно негромким обращением по имени или вопросом. Нельзя кричать, трясти человека или толкать его - не исключено, что от неожиданности он резко затормозит либо перенаправит руль в сторону, создав аварийную ситуацию. Все вышеперечисленные способы борьбы со сном за рулем хороши, однако водителю не стоит создавать опасные ситуации на дороге, тем самым подвергая угрозе жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Достаточно остановиться на ближайшей стоянке и немного отдохнуть, после чего сделать небольшую разминку и ехать дальше.-0-