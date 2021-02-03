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Общество
03 февраля 2021, 20:13

ГАИ напоминает водителям о необходимости использования световозвращающих жилетов ночью на дороге

Фото из архива
Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости использования световозвращающих жилетов ночью на дороге, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Типичная ситуация - на обочине дороги стоит автомобиль с мигающей аварийкой, а рядом хлопочет водитель, которого возможно увидеть, лишь поравнявшись со стоящим автомобилем. При этом сам водитель одет в темную одежду. К сожалению, никто не застрахован от возникновения аварийных ситуаций. Техническая неисправность вынуждает людей выходить из автомобиля ночью на неосвещенную трассу. В 2020 году в Минской области зарегистрировано несколько аварий с участием таких водителей. Основная причина всех этих происшествий в том, что водители и пассажиры выходят на дорогу, чтобы починить машину, а проезжающие мимо водители их просто не замечают", - рассказали в ГАИ.

Находиться на оживленной трассе без яркой одежды очень опасно. В такой ситуации самое правильное решение - надеть светоотражающий жилет. На нем располагаются светоотражающие полоски, которые выделяют незаметные объекты. Примечательно, что в европейских странах светоотражающий жилет уже давно является обязательной вещью в автомобиле наряду с аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки. Причем в большинстве европейских стран надевать его необходимо как ночью, так и днем. В случае отсутствия такого жилета предусмотрен внушительный штраф. В Беларуси наличие световозвращающего жилета в автомобиле носит пока рекомендательный характер.

В салоне своего авто следует найти место, где можно хранить жилет. Лучше всего положить его так, чтобы можно было достать рукой. Например, под сиденье или в карман двери. Все жилеты имеют универсальный размер, приобрести их можно в специализированных магазинах одежды по доступной цене.

"В случае вынужденной остановки необходимо припарковать транспортное средство как можно дальше от проезжей части, обязательно включить аварийную сигнализацию, а при выходе из авто надеть световозвращающий жилет, который убережет вас от опасности на дороге", - отметили в Госавтоинспекции.-0-

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