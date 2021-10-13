13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ напоминает водителям правила безопасности на осенних дорогах, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Правоохранители отметили: с началом учебного года не только резко возросло количество детей, появляющихся на дорогах в самых неожиданных ситуациях, но и количество автовладельцев, которые по утрам доставляют ребят в учебные заведения. Стоит не только усилить свое внимание, но и, возможно, выбрать иной маршрут движения, так как по утрам некоторые дороги, прилегающие к школам, бывают перегружены.

Много сюрпризов таит осеннее похолодание. Свежий лед может быть покрыт опавшей листвой, что многократно увеличивает как тормозной путь, так и вероятность заноса. ГАИ советует: старайтесь ездить спокойнее, выбирая безопасную дистанцию.

"Осенью стекла автомобиля загрязняются гораздо быстрее, чем летом. Это ухудшает обзор и может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Рассчитывать исключительно на штатные стеклоочистители не стоит: боковая обзорность не менее важна, поэтому стоит выйти пораньше и очистить окна вручную. Проверьте, какая жидкость залита в бачок омывателя и не заледенеет ли она при первых заморозках", - добавили в УВД.

Чем короче световой день, тем важнее, чтобы светотехника работала исправно. Она должна помогать в условиях недостаточной видимости, при этом не слепить других водителей.

"Не стоит откладывать замену летней резины на зимнюю. Заблаговременная замена снизит риск ДТП, и не придется потом стоять в очереди на услугу. Самое главное вне зависимости от сезона: взаимное уважение и соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности на дороге", - подытожили в ГАИ.-0-