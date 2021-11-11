11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ напомнила основные правила движения в тумане, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Выбирайте безопасную скорость (она, скорее всего, будет отличаться от максимальной разрешенной).

Держите безопасную дистанцию и боковой интервал: объекты в тумане могут казаться дальше, чем на самом деле.

Правильно пользуйтесь внешними световыми приборами. Если есть противотуманные фары, обязательно их включайте. Если нет - используйте ближний свет, но не дальний. Он дает обратный эффект: капли воды в воздухе отражают свет и перед автомобилем получается светящееся облако, ухудшающее видимость.

Держитесь строго своей полосы, без необходимости не маневрируйте, не обгоняйте, особенно вне населенных пунктов. Если вы все же решили из-за плохой видимости прекратить движение, то остановитесь на удаленных от дороги площадках - не на обочине!

"Задние противотуманные фары, по ПДД, можно использовать только в условиях недостаточной видимости", - добавили в ГАИ.-0-