ГАИ напомнила правила безопасного вождения в туман

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили основные правила, которых следует придерживаться водителям в туман, сообщает БЕЛТА.

"Согласно требованиям ПДД, в условиях недостаточной видимости противотуманные фары могут использоваться совместно с дальним или ближним светом фар. Наиболее предпочтительным является второй вариант, потому что включенные в тумане фары дальнего света только ухудшают видимость, поскольку их свет отражается и создает яркое пятно, слепящее водителя. Задние противотуманные фонари (один или два) могут применяться только в условиях недостаточной видимости как при движении, так и при остановке или стоянке. Однако их нельзя использовать как дополнительный стоп-сигнал, так как в обычных атмосферных условиях они могут вызвать ослепление движущегося позади водителя", - пояснили в ГАИ.

В Госавтоинспекции отметили, что некоторые водители предпочитают в тумане двигаться за впереди идущим автомобилем, сокращая дистанцию. "Это опасно - в тумане дистанция до движущегося впереди автомобиля кажется больше, чем в действительности, что создает угрозу попутного столкновения при экстренном торможении. Лучше всего придерживаться правого края проезжей части, ведь свет фар встречного автомобиля может показаться из тумана в самый последний момент", - добавили в ведомстве.

Также ГАИ заостряет внимание на соблюдении скоростного режима. Пешеходам в условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами и пересекать проезжую часть только в установленных местах.-0-