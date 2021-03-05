ГАИ напомнила водителям об ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ напоминает водителям об ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Впереди большие выходные и празднование Международного женского Дня, и чтобы не омрачить этот нежный праздник таким грубым правонарушением, как нетрезвое вождение, ГАИ Минской области настоятельно рекомендует не садиться за руль в состоянии опьянения и предупреждает водителей об ответственности за это нарушение. Если вы все же употребили спиртное - воспользуйтесь общественным транспортом, такси или услугой "Трезвый водитель", - сказали в Госавтоинспекции.

Несмотря на солнечную погоду, прогнозы синоптиков говорят, что погода еще сохранится зимняя. На предстоящие выходные дни в отдельных районах области прогнозируется небольшой снег, местами мокрый снег. Ожидаются перепады температуры воздуха с плюса на минус, в связи с чем на отдельных участках дорог возможна гололедица. Госавтоинспекция Минской области просит водителей учесть эту информацию и советует не спешить менять зимние шины на летние

ГАИ также рекомендует автовладельцам при движении контролировать дорожные и погодные условия, при этом выбирать безопасную скорость и дистанцию, проявлять осторожность и повышенное внимание за рулем и не допускать резких маневров и торможений. При движении на мостах, путепроводах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также на закруглениях, спусках и подъемах дорог нужно быть особо внимательными. Перед поездкой желательно убедиться, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Рекомендации по безопасному дорожному движению касаются и пешеходов, которым также стоит проявлять внимание при переходе проезжей части. Основные правила - переходить только в установленных местах, на нерегулируемых пешеходных переходах смотреть всегда по сторонам, в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.-0-