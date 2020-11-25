ГАИ напомнит водителям о правильной подготовке автомобиля к зиме

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напомнит водителям о правильной подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний период. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"С 25 ноября по 4 декабря в республике проходит профилактическая акция "Зимний тюнинг для машин - правильный протектор шин!". В связи с этим специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД совместно с официальным дилером Geely "Лакшери Моторс плюс" сегодня организует акцию "Безопасная зима". Сотрудники подразделения будут напоминать водителям о необходимости перехода на сдержанный тип вождения и правильной подготовки автомобиля к эксплуатации в холодном сезоне. А наиболее законопослушные и ответственные автовладельцы, которые уже сменили летние шины на зимние, получат полезные сувениры", - рассказали в ГАИ.

В зимний период одними из распространенных видов ДТП становятся съезды в кювет и опрокидывания транспорта, лобовые столкновения. К заносу автомобиля на скользких участках дороги зачастую приводят неправильный выбор скорости, неосторожные действия водителя при вхождении в поворот и резкие маневры.

Наиболее вероятные места образования гололедицы - мосты, путепроводы, открытые пространства между лесными массивами, где проезжая часть продувается холодными ветрами. Такие участки дороги необходимо проезжать особенно осторожно. В населенных пунктах во время снегопадов наиболее скользкие участки встречаются в местах, где часто притормаживает транспорт: вблизи пешеходных переходов, светофоров, остановок общественного транспорта. "Кроме того, на скользкой дороге стоит ожидать ошибок других водителей, поэтому правильней будет увеличить дистанцию до едущего перед вами транспорта. Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту, заранее переключайтесь на низшую передачу, чтобы не применять тормоза. Следите за пешеходами, находящимися на дороге и рядом с ней: люди могут поскользнуться и упасть под колеса автомобиля", - отметили в ГАИ.

Согласно ПДД, с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства, должны быть маркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками "M+S", "M&S", "M.S", "M S" или "All Seasons" и иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.-0-