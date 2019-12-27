ГАИ назвала условия повышения скорости на МКАД

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк рассказал об условиях повышения скоростного режима на Минской кольцевой автодороге. Эта тема сегодня обсуждалась на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"При дальнейшей оптимизации скоростных режимов на автодорогах общего пользования подразделения ГАИ готовы в пределах компетенции рассмотреть мотивированные предложения владельцев дорог по повышению скоростных режимов и организовать взаимодействие по разработке необходимых комплексных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Такой подход приемлем при решении вопросов увеличения скоростного режима на Минской кольцевой автомобильной дороге", - отметил Дмитрий Корзюк.

По его словам, анализ аварийности свидетельствует о том, что основной угрозой безопасности дорожного движения на этой дороге являются последствия происходящих на ней инцидентов и возникающих в связи с этим препятствий для движения.

"Дальнейшее увеличение скоростного режима на МКАД возможно при реализации проектов по созданию системы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, а также системы управления грузовым движением", - пояснил Дмитрий Корзюк.

Кроме того, он обратил внимание, что необходимое условие для увеличения скоростного режима на МКАД - реализация компенсационных мероприятий по минимизации конфликтных ситуаций. Имеются в виду обустройство переходно-скоростных полос, модернизация участков в зонах переплетения транспортных потоков, установка ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть.

По итогам заседания Дмитрий Корзюк рассказал журналистам, что скоростной режим на МКАД проанализируют дополнительно. "По МКАД мы получили отдельное поручение. За выходные дни мы его отработаем вместе с городскими властями и Минтрансом. Сегодня будет сформирована группа, завтра они начнут движение по кольцевой дороге - посмотрим, можно ли что-то сделать (в плане повышения скоростного режима. - Прим. БЕЛТА)", - пояснил начальник УГАИ МВД. Он обратил внимание, что для повышения скорости на МКАД необходима более серьезная инфраструктура, чтобы обеспечить безопасность.-0-