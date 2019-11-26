Сроки для обязательной смены шин менять не планируется - ГАИ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки для обязательной смены шин с наступлением зимнего сезона пока менять не планируется. Об этом сообщила сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это требование Правил дорожного движения введено достаточно недавно, оно работает и обеспечивает эффективность и снижение дорожно-транспортного травматизма в зимний период. Поэтому пока не планируется менять сроки, то есть это будет с 1 декабря по 1 марта - календарная зима. В текущем году ноябрь был достаточно теплым. Думаю, что было бы много нареканий, если бы людей заставляли "переобуваться", - сказала Анна Банадык, отвечая на вопрос о возможном переносе сроков. К примеру, в соседней Литве зимние шины обязательны с 1 ноября.

По словам старшего инспектора по особым поручениям отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Вадима Филончика, сроки могут быть сдвинуты, если будет зафиксирован значительный рост ДТП. Он также ответил на вопрос о том, будут ли запрещены к использованию всесезонные шины с маркировкой M+S: "Зимние шины отличаются составом материала, то есть зимняя шина всегда мягче. Это связано с тем, что при низких температурах она не должна становиться твердой - ведь тем самым снижается коэффициент сцепления. Поэтому, когда пишут маркировку M+S, это касается не только протектора, но и состава материала, из которого производится шина".

"При любом введении требований стоит анализ. Как применение маркировки M+S, так и сроки обязательного применения указанных зимних шин нами будут анализироваться, - добавил Вадим Филончик. - В случае, если мы увидим, что в ноябре будет отмечаться рост дорожно-транспортных происшествий, пусть даже с материальным ущербом, конечно, будем рассматривать вопрос о сдвижении сроков. Пока тенденций не наблюдаем".

Как сообщалось, ГАИ рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже переобувать автомобили в зимние шины. С 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспорта без зимних шин предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 БВ - Br25,5). Также запрещен выезд на дорогу машин с изношенным протектором, высота рисунка которого составляет менее 4 мм. Такое нарушение влечет предупреждение или штраф в размере до 1 БВ. Повторное в течение года игнорирование данного требования законодательства может привести к штрафу от 2 до 5 БВ.

Госавтоинспекция с 27 ноября по 4 декабря проведет республиканскую профилактическую акцию "Лучший тюнинг для машин - установка зимних шин". Она проводится для профилактики зимних ДТП и пропаганды использования зимних шин.

Во время акции 29 ноября пройдет единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к эксплуатации зимой. Будет организована широкая информационно-разъяснительная работа в СМИ и среди автовладельцев. Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, где напомнят о необходимости с 1 декабря использовать зимние шины, о правилах безопасного участия в дорожном движении зимой. А с первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проведут рейды - проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками "М+S", "M&S", "M.S", "M S" или "All Seasons". При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.-0-