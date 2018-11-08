ГАИ не рекомендует на личном авто ехать на матч БАТЭ - Челси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области рекомендует посетителям футбольного матча БАТЭ - Челси отказаться от поездки на игру на собственных авто, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.
Футбольный матч состоится сегодня в 20.55 на стадионе "Борисов-Арена". В целях обеспечения дорожной безопасности до него, во время и после него возможно временное ограничение движения при въезде-выезде с парковок стадиона. "Лучшим решением для зрителей и болельщиков будет воспользоваться услугами общественного транспорта, - отметил Сергей Чеботарев. - Как показала практика прошлых футбольных матчей, на стадион прибывают до 8 тыс. человек. Большая их часть - на личном транспорте. После мероприятия возникает проблема в разъезде зрителей и болельщиков на своих авто".
Для исключения заторов и обеспечения дорожной безопасности ГАИ рекомендует водителям строго следовать сигналам регулировщиков и требованиям дорожных знаков, быть внимательными и дисциплинированными. Обратный путь минчане-автомобилисты могут запланировать по трассе М1, ее пропускная способность значительно выше автодороги Р53.
Как напомнили в УВД, по периметру стадиона расположены 7 основных автомобильных стоянок на 950 машиномест.-0-
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